Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.” İfadelerine yer verildi.