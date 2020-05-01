Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Fark Ücreti Ödemeye Son

Her geçen gün özel hastanede tedavi olmanın maliyeti daha da yükselmektedir. SGK’lı birinin özel hastanede muayene olmasının bedeli 160 TL ile 250 TL arasında değişmektedir. Hal böyle olunca devlet hastanelerine olan yoğun talep yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir.

Standardı yüksek özel hastanelerden daha konforlu sağlık hizmeti almak herkesin hayalidir. Ancak gelir seviyelerinin düşmesi, masrafların artması ve özel hastanelere ödenen fark ücretinin yüksekliği birçok kişiyi hayallerinden uzaklaştırmaktadır.

Bu gidişatı engellemek, istediğiniz anda istediğiniz hastaneden sağlık hizmeti alabilmeniz için SGK ve sigorta şirketlerinin birlikte çalışarak çıkardığı bir üründen bahsetmek isteriz.

2013 yılından itibaren sigorta sektöründe varlık gösteren tamamlayıcı sağlık sigortası; Genel Sağlık Sigortası veya SGK aktifliği bulunan herkesin gönül rahatlığı ile kullanabileceği bir üründür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası; özel hastanede tedavi masraflarınız için ödediğiniz fark ücretini sizin yerinize hastaneye ödeyen sigorta türüdür. Sadece devlete ödemekle zorunlu olduğunuz 15 TL’lik katılım payı ücretini ödeyip hastaneden ayrılabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının en belirgin özelliği ise özel sağlık sigortalarına göre daha ucuz olmasıdır. Yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatının kapsamı göz önüne alındığında çok makul fiyatlara bir yıl boyunca sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Yatarak tedavi teminatı limitsizdir ve masraflarınız sigorta şirketi tarafından %100 karşılanır. Bu teminat; ameliyat, ameliyat sonrası fizik tedavi, yoğun bakım, tıbbi malzeme, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, suni uzuv ve yatarak gerçekleşecek diğer sağlık işlemleri için güvence oluşturur.

Ayakta tedavi teminatı ise tercih edeceğiniz sigorta şirketine göre 8, 9 veya 10 adet doktor muayenesinden oluşur. Aynı doktor ve aynı muayeneye bağlı olarak sizden istenen laboratuvar işlemleri ve ileri tanı yöntemleri limitsizdir. Doktor muayenesi ve ayakta gerçekleşecek diğer işlemlere ait masraflar sigorta şirketi tarafından %100 karşılanır.

Ayrıca gebe olmayan ve 1 yıl içinde gebelik planlayan kadınlar da doğum teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortası alarak masraflarını güvence altına alabilirler. Normal doğum veya sezaryen doğum limitsizdir ve masrafların tamamı sigorta şirketi tarafından karşılanır. Aynı zamanda gebelik rutin kontrol ve tetkikleri için oluşacak masraflarda kapsam altında olacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Yaşadığınız şehir, cinsiyetiniz, yaşınız ve sağlık durumunuz sağlık sigortası için ödeyeceğiniz primi de etkilemektedir.

Örneğin; İstanbul’da yaşayan, 30 yaşında, sağlıklı bir kadın veya erkek için tamamlayıcı sağlık sigortası primi 750 TL ile 1.500 TL arası değişkenlik gösterir. Bu fiyat yıllıktır ve taksit seçenekleri ile ödeme kolaylığı da sağlanmaktadır.

Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortasını ailece yaptıranlara %5 ile %10 arası aile indirimi uygulanmaktadır. Aile indirimine ek olarak, poliçe için ödenen toplam tutar üstünden %15 vergi indirimi alabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası için sigorta aracı kurumlarına başvurmanız ve teklif almanız yeterlidir. Sağlık ihtiyaçlarınız ve bütçenize göre poliçe satın alarak, 1 yıl boyunca sağlık harcamalarını düşünmeden rahatça yaşayabilirsiniz.