Kadıköy’de istinat duvarı çöktü, otomobil askıda kaldı – Tıkla İzle
Göztepe Mahallesi Rıfatpaşa Sokak’ta 10 katlı bir binanın yanında bulunan inşaatın istinat duvarı çöktü. Olay sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çökme nedeniyle park halindeki bir otomobilin ön tekerleği havada kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir alırken, apartmanda yaşayan vatandaşlar tedbir almayan inşaat görevlilerine tepki gösterdi. Öte yandan, aniden bastıran dolu tanelerinin kaldırımı kaplayan görüntüsü de dikkat çekti.
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|26
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|3
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|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
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|Sivasspor
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|14
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|5
|47
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|5
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|8
|40
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|44
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|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
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|26
|10
|7
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|31
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|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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