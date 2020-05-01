Marmaray’da arıza: Yolcular tüp geçitten yürüyerek çıktı

Marmaray’da yaşanan arıza nedeniyle yolcular tüp geçidi yürüyerek geçti.

Marmaray’da arıza: Yolcular tüp geçitten yürüyerek çıktı – Tıkla İzle

Marmaray’da öğle saatlerinde arıza yaşandı. Arıza nedeniyle trende kalan yolcular, görevlilerin nezaretinde tüp geçidi yürüyerek bir diğer istasyona geçti. O anlar yolcular cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.