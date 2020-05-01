Erdoğan İl Genel Meclisi’nde partisine önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ile dün Genel Merkez’de bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Uzlaşmacı bir politika izleyin. Belediye meclisinde vatandaşın hayrına olacak projelere ‘evet’ deyin, fevri hareketlerle engellemeyin. Ankara meclis üyeliklerindeki sayısal çoğunlukla kendisinin sözde mağduriyetini güçlendirmeyin. ‘Bana izin vermediler. O yüzden projelerimi hayata geçiremedim’ gibi bir algı oluşturmalarına izin vermeyin” diye konuştu. Erdoğan toplantıda şunları söyledi: Ankara ilçelerinde büyük bir üstünlüğümüz var. Belediye meclisinde sayısal çoğunluk AK Parti’nin. Moral bozukluğunuz olmasın. Birbirimize kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta takdir milletindir. Eksikliği kendinizde arayın. Seçim bitti, artık önünüze bakın ve projelerinize odaklanın. Özellikle ilçelerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirin” ifadelerinde bulundu.