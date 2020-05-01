E-5’te akıl almaz görüntü

Beylikdüzü’nden, E-5 karayolunda seyreden bir aracın üstünde yatak ve koltuk taşındığını görenlerin yürekleri ağızlara geldi.

Sürücü “pes artık” dedirtti

Bu sabah saatlerinde Beylikdüzü’nde E-5 karayolunda Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan araç sürücüleri, arabasının üstünde koltuk ve yatak taşıyan adamı görünce şaşkına döndü. Yolda orta ve sol şeritte 34 UEB 82 plakalı aracıyla devam eden sürücü, üzerindeki yüke aldırmadan araçları da solladığı dikkatlerden kaçmadı. Sinyal vermeden şeritte değiştiren sürücü, olası bir kazaya davetiye çıkaran araç sürücüsü bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.