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Başakşehir’de ‘Mavi Balina’ intiharı iddiası


Başakşehir’de 14 yaşındaki Veysel Çetin, 15’inci kattan atlayarak intihar etti. Hayatını kaybeden Veysel Çetin’in “mavi balina” olarak bilinen oyunu oynadığı iddia edildi.

 Başakşehir’de ‘Mavi Balina’ intiharı iddiası – Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayaşehir 18. bölgede bulunan bir sitenin 15. katında meydana geldi. İddiaya göre “Mavi Balina” oyununu oynadığı iddia edilen 14 yaşındaki Veysel Çetin, odasının camından kendini boşluğa bırakarak intihar etti.

Yere çakılan küçük çocuğu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek hem evde hem de bina çevresinde çalışma yaptı. Veysel çetin’in cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.  

📆 12 Nisan 2019 Cuma 16:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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