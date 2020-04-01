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TEM’de 3’ü tır 5 araç birbirine girdi


Sakarya’nın Arifiye ilçesi TEM Otoyolunda 3’ü tır, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluşan kaza sonrasında araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgede

Kaza, Sakarya’nın Arifiye ilçesi TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevki’i İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 tır, 1 kamyon ve 1 otomobil birbirine girdi. Kazada devrilen tırların arka kısımlarında bulunan hafriyatlar ve mandalinalar yola saçılırken, kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tır içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan bir yaralıyı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Kaza sebebi ile kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik D100 Karayolu’na yönlendirildi. Ekiplerine olay yerindeki çalışmaları sürüyor.  

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📆 11 Nisan 2019 Perşembe 17:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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