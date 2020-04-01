Yüksek Seçim Kurulu toplandı

Yüksek Seçim Kurulu Büyükçekmece oylarının itirazlarını görüşmeye başladı. YSK’nın Büyükçekmece için alacağı karar merakla beklenirken alınacak kararın İstanbul’da seçim sonuçlarına yönelik yapılan itirazlarda da belirleyeceği olacağı belirtiliyor.