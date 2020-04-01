Fransa’ya Türkiye’den bir tepki daha geldi

Fransa’ya Türkiye’den bir tepki daha geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı ‘Anma Günü’ ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir” ifadelerini kullandı.