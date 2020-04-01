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Saadet Partisi Genel Merkezi’ne tahliye kararı


Ankara’da, kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi’nde, tahliye işlemi başlatıldı.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, SP tarafından binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı.Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15’inci Hukuk Dairesi’nce verilen karar Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay kararı sonrası bugün Çankaya ilçesi Ziyabey Caddesi’nde bulunan 3 katlı genel merkez binasında tahliye işlemi başlatıldı.

📆 11 Nisan 2019 Perşembe 16:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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