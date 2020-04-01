İstanbul Valiliği’nden yazılı açıklama geldi

İstanbul Valiliği, gazeteci Orhan Uğurluoğlu tarafından valilik kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin paylaşımın, gerçeği yansıtmadığını ifade ederek haberi yalanladı.İstanbul Valiliği’nden yaptığı yazılı açıklamada, “Gazeteci Orhan Uğurluoğlu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadesine yer verildi.