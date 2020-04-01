Wikileaks’ın kurucusu Assange gözaltına alındı

Wikileaks kurucusu Julian Assange, diplomatik dokunulmazlık hakkının Ekvador tarafından geri çekilmesinin ardından, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.
Diplomatik dokunulmazlık hakkı geri çekildi
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın diplomatik dokunulmazlık hakkını geri çektiğini açıkladı. Assange, son 7 yıldır kaldığı Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nden çıkarıldı.Tahliyenin ardından gelen resmi olmayan açıklamalarda, Assange’ın İngiliz makamlarına teslim edileceği bildirildi. Ekvador açıklamaları reddederek koruma statüsünden çıkarmaya niyeti olmadığını açıklamıştı ancak kaynaklar Assange’ın İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını bildirdi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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