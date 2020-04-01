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Wikileaks’ın kurucusu Assange gözaltına alındı


Wikileaks kurucusu Julian Assange, diplomatik dokunulmazlık hakkının Ekvador tarafından geri çekilmesinin ardından, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.

Diplomatik dokunulmazlık hakkı geri çekildi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın diplomatik dokunulmazlık hakkını geri çektiğini açıkladı. Assange, son 7 yıldır kaldığı Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nden çıkarıldı.Tahliyenin ardından gelen resmi olmayan açıklamalarda, Assange’ın İngiliz makamlarına teslim edileceği bildirildi. Ekvador açıklamaları reddederek koruma statüsünden çıkarmaya niyeti olmadığını açıklamıştı ancak kaynaklar Assange’ın İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

📆 11 Nisan 2019 Perşembe 14:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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