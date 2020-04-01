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İstanbul Esenyurt’ta feci kaza


Esenyurt’ta yokuş aşağıya hızla inen hafif ticari aracın sürücüsü, ara sokaktan çıkan minibüse çarpmamak için kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken, elektrik direği ile araç arasında sıkışan yaralı adamı yine kendisine çarpan aracın sürücüsü kurtardı.

Emniyet Güçleri olay yerine intikal etti

Kaza, dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NS 5681 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağıya hızlı bir şekilde iniyordu. Bu sırada ara sokaktan çıkan işçi servisi minibüsü caddeye dönemeyince manevra yapmak için durdu. Hafif ticari aracın sürücüsü ise servis minibüsüne çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yaptı. Kaldırıma çıkan hafif ticari araç yoldan geçen 64 yaşındaki yaşlı adama çarptı. Yaşlı adam araç ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralı adamı sıkıştığı yerden yine kazaya karışan araç sürücüleri çıkardı. Bacaklarından yaralanan adam olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ve devriye ekipleri ise kazaya karışan sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Kaza anı güvenlik kamerasında 

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, servis aracının ara sokaktan çıkması ve yokuş yukarı gelen araç yüzünden manevra yapamaması görülüyor. Görüntülerin devamında ise yokuş aşağıya seyir halinde olan hafif ticari aracın kaldırımda yürüyen yayaya çarparak elektrik direği ve ağaca sıkıştırması görülüyor. Daha sonra sıkışan adamın yine kazaya karışan araç sürücüleri tarafından kurtarılması da güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler arasında yer aldı.  

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📆 11 Nisan 2019 Perşembe 14:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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