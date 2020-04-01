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Büyük derbiyi Ali Palabıyık yönetecek


Büyük karşılaşma Pazar saat 19.00’da

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Derbiyi ise FIFA Kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

İlk Fenerbahçe – Galatasaray maçı

Bu karşılaşma ile birlikte Ali Palabıyık kariyerinde ilk kez Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde görev yapacak. Ankara bölgesi hakemi, daha önce 3 derbide görev aldı. Palabıyık 2 kez Beşiktaş – Fenerbahçe 1 kez Galatasaray – Beşiktaş derbilerinde görevlendirildi.38 yaşındaki hakem en son derbisini 23 Eylül 2017 tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanan ve Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği müsabakada düdük çalmıştı

📆 11 Nisan 2019 Perşembe 14:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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