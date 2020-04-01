Kadıköy Belediyesi’nin Kurucu Belediye Başkan Osman Hızlan vefat etti

Kadıköy Belediyesi’nin Kurucu Belediye Başkan Osman Hızlan, tedavi gördüğü hastanede ebedi aleme göç etti.

Kadıköy’ün seçimle işbaşına gelen ilk belediye başkanı Osman Hızlan vefat etti. 1984 yılında Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi’nin Kadıköy için belediye başkan adayı olarak gösterdiği Hızlan, sol partilerin kalesi olan Kadıköy’de sağ partinin adayı olarak büyük oy farkıyla seçilmişti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Hızlan, 9 Nisan Salı akşamı saat 20.00 sularında tedavi görmekte olduğu özel bir hastanede hayatını kaybetti. Hızlan’ın cenazesi, 12 Nisan Cuma günü Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy’de bulunan aile kabristanına defnedilecek.

KADIKÖY’E ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERİ OLDU…

Osman Hızlan’ın görev yaptığı 1984-1989 yılları arasında Kadıköy’e çok önemli hizmetleri olmuştu. Kalamış Yat Limanı, Caddebostan-Bostancı Sahilyolu, Selamiçeşme Özgürlük Parkı, Sabit Semt Pazarları Projesi, Yeledeğirmeni bölgesinin hiç olmayan altyapısının baştan sona yapılması, Hasanpaşa’da bulunan Kadıköy Belediye Başkanlığı binasının yapımı, Şehremaneti binasının kapsamlı restorasyonu, bunlardan sadece bazıları olarak biliniyordu. Kaynak: Kadıköy Life