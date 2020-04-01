Tepe Nautilus “Doğal Ürünler Pazarı”na ev sahipliği yapacak

Tepe Nautilus, 12-14 Nisan tarihleri arasında Doğal Ürünler Pazarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

“Bu pazarda herşey doğal”

Doğal yaşam ürünlerinden, sağlıklı yiyeceklere, organik bakım ürünlerinden, ev tekstiline kadar en doğal ürünler bu pazarda bir araya gelecek.Pazar süresince düzenlenen tarçın çubuklardan aksesuar hazırlama, önlük tasarımı, lavanta kesesi hazırlama, fide ekimini ve ahşap oyuncak boyama atölyeleri hem çocukları hem de yetişkinleri kucaklamaya hazırlanıyor.

“Birbirinden farklı aktiviteler meraklılarını bekliyor”

İstanbul’un tam kalbinde birbirinden farklı aktivitelerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Tepe Nautilus, 12-14 Nisan tarihleri arasında Doğal Ürünler Pazarı’na ev sahipliği yapıyor.Kişisel bakım ürünlerinden, bitkisel temizlik ürünlerine, sağlıklı atıştırmalıklardan, lezzet ve doğallığı bir araya getiren çay ve kahvelere kadar katkısız birçok ürün, Doğal Ürünler Pazarı’nda yer alacak. Saf Bakkal, Fermente Mutfağım, A Plus Doğal Yaşam Ürünleri, Sığacık Hatırası, Milkella Süt Reçeli, Ecos 3, Vine Bedding, Gano Excel, Eda Organik, Shaman’s Secret, By Fırın ve Bitki Dünyası’nın kurucusu Hande Polat, birbirinden doğal ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturacak.

3 gün boyunca katılıma açık olacak

Doğal Ürünler Pazarı, 3 gün boyunca günde 2 seans olarak gerçekleşecek çeşitli atölyeleriyle de misafirlerine keyifli anlar yaşatacak. Yetişkinler; tarçından takı, önlük tasarımı ve lavanta kesesi yapım atölyelerinde yaratıcılıklarını konuştururken, çocuklar ise fide ekimi ve ahşap oyuncak atölyelerinde eğlenceli vakit geçirebilecek.