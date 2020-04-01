Devlet Bahçeli’den yeni açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın mensuplarına açıklama yaptı. Bahçeli, Açıklamasında İstanbul’da gündemde olan seçimlerin yenilenmesi konusunu değerlendirdi.

“60 gün sonra ilk pazar günü seçimler yapılabilir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, “Yeni seçim düşünülebilir. Demokratik yollar kullanılarak mevcut durumdan bir çıkış sağlanamazsa 60 gün içinde yeni bir bir seçime de gidilebilir.60 gün sonra ilk pazar günü seçimler yapılabilir.” dedi. Seçimi yenilemenin demokrasinin bir gereği olduğunu vurgulayan Bahçeli, toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye’yi huzurlu kılmanın daha akıllıca olduğunu ifade etti.



“Benim başkanım diyemem”



Ankara Büyükşehir Belediyesini kazanan Mansur Yavaş’a ilişkin Bahçeli: “Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama ‘benim belediye başkanım’ diyemem” ifadelerini kullandı.