İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan seçim açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “10 Nisan Polis Haftası” kapsamında şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Soylu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

350 kişi tespit edip suç duyurusunda bulunduk

Söylenenleri üzülerek dinliyorum. Sanki devlet kapısından hiç girmemiş insanların yorumlarıyla karşı karşıyayız. Seçimi yürüten kurum YSK’dır.Büyükçekmece’deki olay usulsüzlüktür. Bir suç var ortada. Bir yolsuzluk yapılmış ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış. Bunu yapan eski Belediye Başkanı’nın yakınları. Büyükçekmece’de uzun zamandır hazırlık vardı, askıya çıktığında olan zaman limiti yetmedi. 350 kişi tespit edip suç duyurusunda bulunduk.

Burada bir hile, suistimal ve yolsuzluk var



Burada bir hile, suistimal ve yolsuzluk var. Olay AK Parti’nin şikayetiyle ortaya çıktı. Seçmen listeleri üzerinden çarpıklık görüldü. Herkes gidip kendini bir araziye yazamaz. Ocak 2019’da adli ve idari tahkikat başlatılmış ve devam ediyor.Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye’de böyle bir seçim yok. Bu seçim hangi şekilde biterse bitsin, tartışması sürekli devam edecektir.Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli’ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır.