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Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Manşet, Toplum » Ataşehir’de yaşanan hırsızlık vakasında yeni gelişme
Ataşehir’de yaşanan hırsızlık vakasında yeni gelişme


Ataşehir İçerenköy’de 24 Mart tarihinde bir kadın, erkek suç ortaklarıyla beraber bir apartmana girdi. Burada gözüne kestirdikleri dairenin kilidini kıran hırsızlar, girdikleri evden 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Ardından kaçan hırsızlar kayıplara karıştı. Olayın ardından ev sahibi T.A. soyulduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Hırsızlık anı kameralarda

Yapılan incelemelerin ardından polis, kadın hırsızın emniyette 17 adet evden hırsızlık, 2 kez trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 4 kez mala zarar verme, 2 adet açıktan hırsızlık, 2 adet işyerinden hırsızlık suçlarından kaydı olan Çilem G.(34) olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından şüpheli kadın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin apartman sakini gibi içeri girdikten sonra hırsızlığı gerçekleştirdikleri ardından binadan ayrıldıkları görülüyor. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çilem G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Çilem G.’nin 3 suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.  

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📆 09 Nisan 2019 Salı 17:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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