Çiftlikbank soruşturmasında yeni karar

Çiftlikbank soruşturması kapsamında ‘tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 75 bin 260’şar yıl, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 sanığın ise 13’er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıkların 10-17 Mayıs tarihleri arasında yargılanmasına başlanacak.

“75 bin 260’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaklar”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 Mart 2019 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, aralarında bir numaralı firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme”, “Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık”, “Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 75 bin 260’şar yıla kadar hapis cezası istendi.

“Yardım eden sanıklara 13’er yıl”

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme”, “Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklardan 7’si firari, 11’i tutuklu

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildiği iddianamede, Türkiye’de bulundukları bilinen ancak henüz yakalanamayan Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru’nun yakalama emriyle halen arandıkları belirtildi. Diğer 41 şüphelinin ise yakalandığı, bunlardan 11’inin halen tutuklu olduğu kaydedildi.

İddianamede kabul edildi

İddianame gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların, 10-17 Mayıs tarihleri arasında yargılanmasına başlanacak