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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » YALAN DA OLSA…
Ahmet Berhan Yılmaz
YALAN DA OLSA…


Yalan da olsa söyle, hoşuma gidiyor,

Buralarda her şey yolunda de bana.

İnsanlar mutlu, umutlu, keyfi yerinde,

Aç yok, açık yok, işsiz yok, fakir, fukara yok,

Sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket sarmış dört bir yanı,

Gülümsüyor, selamlaşıyor, sohbet ediyor insanlar,

Sabahları herkes işine huzurla, keyifle gidiyor,

Çocuklar, gençler geleceğe umutla bakıyor,

Nefret, kin, düşmanlık ve bütün bölünmüşlükler kaybolmuş,

Kimse kimseye sen şucusun, sen bucusun demiyor,

Ötekileştirmiyor, ayrıştırmıyor,

Ülke müreffeh, ülke muasır medeniyetler seviyesinde,

Ülkenin gündeminde ne siyaset var, ne seçim var ne de geçim derdi var,

Ülkenin gündeminde vatan, millet, insan sevgisi, huzur var de bana.

Sonra da;

Beni öv, beni methet, beni göklere çıkar,

Ve indirme oradan ki gerçekleri görmeyeyim.

📆 08 Nisan 2019 Pazartesi 13:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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