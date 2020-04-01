YALAN DA OLSA…

Yalan da olsa söyle, hoşuma gidiyor,

Buralarda her şey yolunda de bana.

İnsanlar mutlu, umutlu, keyfi yerinde,

Aç yok, açık yok, işsiz yok, fakir, fukara yok,

Sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket sarmış dört bir yanı,

Gülümsüyor, selamlaşıyor, sohbet ediyor insanlar,

Sabahları herkes işine huzurla, keyifle gidiyor,

Çocuklar, gençler geleceğe umutla bakıyor,

Nefret, kin, düşmanlık ve bütün bölünmüşlükler kaybolmuş,

Kimse kimseye sen şucusun, sen bucusun demiyor,

Ötekileştirmiyor, ayrıştırmıyor,

Ülke müreffeh, ülke muasır medeniyetler seviyesinde,

Ülkenin gündeminde ne siyaset var, ne seçim var ne de geçim derdi var,

Ülkenin gündeminde vatan, millet, insan sevgisi, huzur var de bana.

Sonra da;

Beni öv, beni methet, beni göklere çıkar,

Ve indirme oradan ki gerçekleri görmeyeyim.