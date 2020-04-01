‘Palu’ ailesi yarın hakim karşısına çıkıyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz’ın öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan ‘Palu ailesi’ olarak da bilinen 6 kişinin yargılanmasına yarın başlanacak.

Kapatılan dosya yeniden açılmıştı

Kocaeli’de 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla geçen hafta Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan kazı çalışmalarında çıkan kemiklerin bir hayvana ait olduğu ortaya çıkmıştı.Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Birden fazla suçla yargılanıyorlar

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonrasında şahıslar hakkında kamu davası açılarak iddianameleri tamamlandı. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan şahıslardan Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal’ı ‘tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek’, Meryem Tanhal’a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal’ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, İsa Palu hakkında kız kardeşi Meryem Tahnal’ın Tuncer Ustuel tarafından tasarlanarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçuna yardım, Meryem Tahnal’a ait banka kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüphelilerden Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçükken suça sürüklenen Fatih Palu hakkında Meryem Tahnal’ın Tuncer Ustael tarafından ‘tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı. İddianamesi Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen olayda yargılama süreci yarın başlıyor.

Tutukluluk halleri devam eden aile üyeleri, yarın Kocaeli Adliyesinde görülmeye başlayacak dava ile hakim karşısına çıkacak.