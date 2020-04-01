MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » ‘Palu’ ailesi yarın hakim karşısına çıkıyor
‘Palu’ ailesi yarın hakim karşısına çıkıyor


Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz’ın öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan ‘Palu ailesi’ olarak da bilinen 6 kişinin yargılanmasına yarın başlanacak.

Kapatılan dosya yeniden açılmıştı

Kocaeli’de 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla geçen hafta Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan kazı çalışmalarında çıkan kemiklerin bir hayvana ait olduğu ortaya çıkmıştı.Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Birden fazla suçla yargılanıyorlar

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonrasında şahıslar hakkında kamu davası açılarak iddianameleri tamamlandı. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan şahıslardan Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal’ı ‘tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek’, Meryem Tanhal’a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal’ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, İsa Palu hakkında kız kardeşi Meryem Tahnal’ın Tuncer Ustuel tarafından tasarlanarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçuna yardım, Meryem Tahnal’a ait banka kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüphelilerden Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçükken suça sürüklenen Fatih Palu hakkında Meryem Tahnal’ın Tuncer Ustael tarafından ‘tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı. İddianamesi Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen olayda yargılama süreci yarın başlıyor.

Tutukluluk halleri devam eden aile üyeleri, yarın Kocaeli Adliyesinde görülmeye başlayacak dava ile hakim karşısına çıkacak.  

 

 

 

 

📆 07 Nisan 2019 Pazar 18:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR