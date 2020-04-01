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Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan yeni açıklama


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da oyların yeniden sayımına ilişkin, “Organize bir suistimal var. Araştırdıkça vahim verilere ulaşıyoruz. Birileri çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ya başvuracağız” dedi.

“İlçe seçim kurullarına ‘tüm oyları sayın’ dedik”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar hakkında açıklamalarda bulundu. Tüm ilçelerde oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunacaklarını kaydeden Yavuz, organize bir suistimalin olduğunu söyledi. YSK’nın kararının nihai bir karar olduğunu kaydeden Yavuz, “Şu ana kadar gittiğimiz merciler yine yargı mercileri. Bir takım düzeltmeler yapıyoruz diyoruz, bunlar bizim düzeltmelerimiz değil. Seçim kurullarına bildiriyoruz, bunlar orada yapılıyor. Seçimin ardından Pazartesi günü maddi hata düzeltimi yoluna gittik. İlçe seçim kurullarında bunların düzeltimini sağlamaya çalışıyoruz. İlçe seçim kurullarına ‘tüm oyları sayın’ dedik.

📆 07 Nisan 2019 Pazar 17:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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