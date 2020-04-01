Kadıköy’de silahlar patladı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bir kişi silahla vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Olaya dair ayrıntılı bilgilere henüz ulaşılmazken polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.