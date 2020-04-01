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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Taksim Meydanı’nda akıl almaz olay
Taksim Meydanı’nda akıl almaz olay


Taksim Meydanı’nda bir turistle vatandaş arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı Taksim Meydanı’nda görevli güven timleri ayırdı.

İkili arasında tartışma yaşandı

Taksim Meydanı’nda bulunan bir turistle Türk vatandaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Bunun üzerine Taksim Meydanı’nda görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araya girerek kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan kişiler güven timleri tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

📆 07 Nisan 2019 Pazar 17:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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