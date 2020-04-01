Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Karaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtına uyarısı geldi

Yağışların Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nin kuzey ve doğusu, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/Saat) esecek.