Ak Parti’den flaş karar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: ‘Şu an aradaki fark 16 bin 442’

Ali İhsan Yavuz, 31 Mart sürecine ilişkin aldıkları yeni kararı basın mensuplarıyla paylaştı.Yavuz ,“Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ya başvuracağız”açıklamasında bulundu.