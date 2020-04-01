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Ahmet Şimşek Koleji
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Terör örgütü PKK’ya ağır darbe


Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda mağara ve silah deposu imha edildi. Depoda 1’i keskin nişancı, 1’i makineli toplam 10 tüfek, 1 ton amonyum nitrat ve C-4 patlayıcı ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

“Valilik açıklama yaptı”

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri tarafından merkez kırsalında operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, “Yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 1 mağara ve 1 silah deposu imha edilmiştir” ifadelerini kullanırken operasyonda ele geçirilen terör örgütü PKK’ya ait mühimmatlarda açıklandı.

“Çok sayıda mühimmat ele geçirildi”

Operasyona ait detaylı açıklamada şu ifadelere yer veridi. “Bu yerlerde, 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 7,62 mm ve 5,56 mm çapında binlerce mermi, yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 100 gr C-4 patlayıcı, 4 adet kanas şarjörü, 20 adet av tüfeği mühimmatı, 1500 m kablo, 20 adet koli bandı, 1 adet çadır, 2 adet av tüfeği namlu uzatması, 1 adet av tüfeği bakım kiti, 1 adet roket mühimmatı, 4 adet pil bloğu, 9 adet küçük tüp, 3 adet uyku tulumu, 1 adet güç kaynağı, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi. 

Açıklamada, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.  


Galeri
📆 07 Nisan 2019 Pazar 16:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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