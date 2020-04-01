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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Yargıtay’dan tarihi karar
Yargıtay’dan tarihi karar


Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren emsal karar Yargıtay 13. Hukuk Dâiresi’nden geldi. Satın aldığı telefonu bir süre sonra arızalanan tüketici, sözleşmeden dönme talebiyle telefonu aldığı işyerine iade etti.

“Yargıtay tüketiciyi haklı buldu”

Sıfır aldığı cep telefonu bozulunca küplere binen tüketici, soluğu satıcının yanında aldı. Satıcının ret cevabıyla sarsılan tüketiciye müjdeli haber Yargıtay’dan geldi. Yüksek mahkeme, alındıktan bir süre sonra bozulan telefonun satıcıya iade edilebileceğine hükmetti.Bir süre sonra satıcı, mağdur tüketiciye başka bir telefon gönderdi. Bu telefon da bozuk çıkınca tüketici, soluğu mahkemede aldı. Tüketici Mahkemesi’nde ifade veren mağdur tüketici, davalı tarafından gönderilen kendisine ait olmayan telefonun davalıya iadesine, satım sözleşmesinden dönülmesine, 450 TL maddî, 2 bin 500 TL manevî zararın olay tarihinden işleyecek kanunî faizleri ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi. Mahkemede savunma yapan davalı işyeri sahibi, davanın reddini talep etti. Mahkeme,, davanın reddine hükmetti. 

“Bu karar emsal niteliğinde olacak”         

Davacı tarafından temyiz edilen karar, Yargıtay 13. Hukuk Dâiresi’nce bozuldu. Yeniden görülen davada mahkeme bu kez tüketiciyi haklı buldu. Davanın kısmen kabulüne, dava konusu cep telefonunun davalıya iadesine, telefon bedeli olan 1.999 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından cep telefonu için yapılan 450 TL masrafın dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte davacıya verilmesine karar verdi. Mahkeme, manevî tazminat talebinin reddine hükmetti. Kararı bu kez davalı iş yeri sahibi temyiz etti. Devreye yeniden giren Yargıtay 13. Hukuk Dâiresi, tüketicinin mağdur edildiğine dikkat çekti. Davalının temyizini reddeden dâire, mahkeme kararını onadı.  

📆 07 Nisan 2019 Pazar 15:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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