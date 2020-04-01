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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’dan sert açıklamalar


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Netanyahu’nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından İsrail’deki seçim sürecine ilişkin paylaşımda bulunan Sözcü İbrahim Kalın, “Netanyahu’nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği. Eğer kazanırsa bu demokrasinin mi, yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler buna tepki mi verecek, yoksa yaranmaya devam mı edecekler? Yazıklar olsun” dedi.  

📆 07 Nisan 2019 Pazar 15:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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