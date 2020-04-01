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İstanbul Havalimanın’dan ilk uçak havalandı


Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçişi kapsayan büyük taşınma işlemi sırasında her iki havalimanında da gece saat 02.00 ile 14.00 arasındaki 12 saatlik süre boyunca uçuşlar durdurulmuştu.

İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçak göklerde

Türk ve dünya havacılık tarihine geçecek operasyonun tamamlanmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçak, Ankara’ya hareket etti. Türk Hava Yolları’na ait TK2154 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, 172 yolcusu ve yüzde 96 doluluk oranıyla saat 14.00’te başkente gitmek üzere pistten havalandı.Uçağa binen yolcular ilk uçuşta yer alarak tarihe geçtiklerini kaydederken THY ve Turkısh Ground Services (TGS) yetkilileri Ankara’ya giden yolcuları uğurlayarak küçük hediyeler takdim etti.  

📆 06 Nisan 2019 Cumartesi 18:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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