“İstanbul Hikayeleri Uluslararası Karma Sergisi” sanatseverleri bekliyor

“İstanbul Hikayeleri Uluslararası Karma Sergisi” Bahariye Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

İstanbul yeniden yaşatılacak

Sergi birden fazla sanatçıya ait kıymetli eserleri içinde barındırıyor. Serginin ortaya çıkışı Rus,Kazak ve Kırgız bir grup sanatçının İstanbul sokaklarını yerinde resmetmek için ülkemize gelmesi ve hayranlık duydukları İstanbul sokaklarını yerinde resmetmesi ile başlıyor.Bir ay boyunca sürecek çalışmaları sonucunda ürettikleri eserleri Bahariye Sanat Galerisi “ İstanbul Hikayeleri “sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunacaklar. Onların yanı sıra Türkiye’den de birçok sanatçı eserleri ile sergide yer alacaktır.

“İstanbul ve Dostluk” teması ile yola çıkan sergi sanatseverleri kucaklamayı bekliyor.