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Vicdansız sürücü saniye saniye görüntülendi


Esenyurt’ta, vicdansız sürücü lüks aracıyla bir kıza çarparken sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sürücünün yaptığı bu kadarına da ‘pes’ dedirtirken bir kişinin yaralandığı bir kişinin ise kıl payı kurtulduğu kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

“O anları güvenlik kamerası görüntüledi”

Kaza, geçtiğimiz aylarda Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kız öğrenci yolda yürürken arkalarından gelen lüks bir araba öğrencilerden birine çarptı. Kız öğrenciye tam kaldırıma çıkacağı sırada araç çarparken genç kız, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırıma düştü. İddiaya göre vicdansız sürücü feci şekilde çarptığı kızı o halde bırakarak yoluna devam etti.O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin arkasından gelen sürücünün, bir kıza çarptığı diğer öğrencinin ise şans eseri kurtulduğu görülüyor. Kaza sonrası yerden başını tutarak kalkan kızın yardımına ise yanındaki arkadaşı koştu.

📆 06 Nisan 2019 Cumartesi 13:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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