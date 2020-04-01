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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Çocuk, Manşet, Toplum » İki arkadaş sosyal medyada ses getirdi
İki arkadaş sosyal medyada ses getirdi


Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkanlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı. Ellerine aldıkları tahta ve plastik parçaları saz ile org, plastik kasaları hoparlör gibi kullanan çocuklar, başka bir çubuğa geçirdikleri biberonu da mikrofon yaptı. İzleyenleri hem güldüren hem de düşündüren videoda iki kişilik dev ekip “Konyalım” parçasını söyledi. Çocukların videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek beğenildi

📆 06 Nisan 2019 Cumartesi 13:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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