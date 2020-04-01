E-5’te terör estirdi

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen magandanın tehlikeli hareketleri saniye saniye kameralara yansıdı.E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir trafik magandası yaptığı tehlikeli hareketlerle kazaya davetiye çıkardı. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde araçların arasından makas atarak ilerleyen maganda yürekleri ağza getirdi. Trafikte terör estiren magandanın tehlikeli hareketleri saniye saniye kameralara yansıdı.