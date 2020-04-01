Kapatılan yollar trafiğe açıldı

‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemleri kapsamında trafiğe kapatılan yollar açıldı. Trafiğe açılan yollar ise havadan görüntülendi.
“Kapatılan yollarda son durum”
“Büyük Göç” olarak
adlandırılan Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemlerinin
büyük oranda tamamlanması üzerine kapatılan yollarda yeniden trafik akışı
sağlandı. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti
ile Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul istikameti, İstanbul Havalimanı ile
Atatürk Havalimanı arasında Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress Yolu,
Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikameti, Yavuz Sultan
Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı
istikameti trafiğe açıldı.
Öte yandan trafiğe açılan yollarda sağlanan trafik akışı havadan drone ile görüntülendi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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