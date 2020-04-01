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Devlet Bahçeli teşekkür turuna çıkıyor


MHP lideri Bahçeli, belediye başkanlarıyla buluşacak. Sonra da MHP’nin kazandığı illere teşekkür ziyaretinde bulunacak.

“Bahçeli yeni Başkanlara tavsiyeler verecek”

Mahallî seçimde mevcut belediye sayısını 125’ten 227’ye çıkararak önemli bir başarıya imza atan MHP’de yoğun tempo sürüyor. Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19-21 Nisan tarihleri arasında seçimi kazanan belediye başkanlarıyla Antalya kampında bir araya gelecek. Bahçeli, çiçeği burnunda başkanlara “Bir an önce hizmete başlayın. Görevinize odaklanın. Seçim taahhütlerinizi yerine getirin. Özverili çalışın” diyecek.

“İl il gezerek teşekkür turu yapacak”

MHP lideri, kampın ardından il il gezerek teşekkür turu yapacak. Bahçeli ilk olarak, yüzde 56 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt’a gidecek. 24 Haziran seçimlerinde Bayburt’ta en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan almıştı. Erdoğan seçimin ardından teşekkür gezisine Bayburt’tan başlamıştı.MHP lideri Bahçeli’nin yeni kazanılan belediyeleri de ziyaret etmesi bekleniyor. MHP, yerel seçimlerde Manisa, Erzincan, Çankırı, Karaman, Osmaniye, Bartın, Karabük, Bayburt, Amasya ile 2014 seçimlerinde kıl payı AK Parti’ye kaybettiği Kütahya ve Kastamonu’yu almıştı. Bahçeli’nin bu illere de teşekkür ziyareti yapması planlanıyor.

📆 06 Nisan 2019 Cumartesi 13:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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