Ömer Çelik’ten çarpıcı açıklamalar

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik seçim sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirdi. Çelik, itiraz sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Bizim görevimiz doğru bilginin verilmesi”

Seçim sürecinde yaşanan son gelişmelere vurgu yapan Çelik, “İki aşamaya ayırabileceğimiz üzerinde durmamız gereken durumlar oluyor. Birincisi yeterince bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan yorumlar, bir diğeri ise bizim yakinen tanıdığımız kara propaganda merkezlerinin ürettiği propagandalar Bizim görevimiz doğru bilginin verilmesi. Gerçek gazeteciler bunu doğru şekilde değerlendirecektir. Kara propaganda merkezlerine karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Batı demokrasilerini de takip ediyoruz. Onun dışındaki yerlerdeki seçimleri de takip ediyoruz”dedi.

“YSK Dünya’ya örnek olacak bir kurum”

Çelik sözlerine şöyle devam etti. “Son zamanlarda görüyorsunuz mesela Fransa’daki seçimlerde geleneksel siyasi hareketlerin dışlanıp, yepyeni siyasi hareketlere doğru seçmenin kayması şeklinde kayma söz konusu. Türkiye açısından yüzde 85’lik katılım oranıyla seçimin gerçekleşmesi önemli.Yabancı gözlemciler kendi görev sahalarını Avrupa içinde tutarlı şekilde değerlendirirken, Avrupa dışına çıkınca görev tanımlarının dışına çıkıyorlar. Bir takım spekülatif, bazı partilerden duydukları yorumları resmi görüş gibi aktarabiliyorlar. Durduk yere YSK’nın görevini tam olarak yapması sağlanmalıdır gibisinden açıklama yapıldı. Aslında dünyadaki seçimleri yöneten kurumları incelediğimizde, örnek olarak gösterebileceğimiz bir kurum”ifadelerini kullandı.