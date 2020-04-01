Elektrikli şarj istasyonlarıyla 6 büyük şehir birbirine bağlandı

Türkiye’de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), Isparta’da kurduğu yeni şarj istasyonu ile 5 büyük kenti Antalya ile bağlarken Akhisar’da kurulan yeni şarj istasyonu ile İstanbul-İzmir rotasını kesintisiz elektrikli araç sürüşü için güçlendirdi.

Türkiye’de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), Isparta’da kurduğu yeni şarj istasyonu ile 5 büyük kenti Antalya ile bağlarken Akhisar’da kurulan yeni şarj istasyonu ile İstanbul-İzmir rotasını kesintisiz elektrikli araç sürüşü için güçlendirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli araçlar; çevreci, tasarruflu, sıfır emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle ‘geleceğin enerji şirketi’ olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Zorlu Enerji ise geçen yıl kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) ile elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını hayata geçirmeye devam ediyor.



Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam eden ZES, bu kapsamda Isparta ve Akhisar’da yeni elektrikli şarj istasyonlarının açılışını gerçekleştirdi.

Isparta’nın en hızlısı, Akhisar’ın ilk şarj istasyonu



Yapılan açıklamada; Isparta’ya kurduğu ve kentin en hızlısı olan şarj istasyonuyla Antalya ve Afyon arası rotayı elektrikli araçlar için kesintisiz olarak mümkün kılan ZES, İstanbul, Ankara ve İzmir’den Antalya’ya yapılacak elektrikli araç seyahatlerine de imkan sağlayacak. Akhisar’ın ilk şarj istasyonunu da hayata geçiren ZES, böylece İstanbul ve İzmir arasında seyahat yapacak elektrikli araç sahiplerinin rotasını kuvvetlendirmekle kalmayıp aynı zamanda iki nokta arasını da hızlandırdı. ZES istasyonları, aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçlar 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Saatlik elektrikli araç paylaşım platformu: ‘electrip’



Zorlu Enerji’nin oluşturduğu bir başka marka olan electrip de araç paylaşım platform ile tüm sürücülere elektrikli araçları deneyimleme imkanı sunuyor ve şehir içi ulaşıma çevreci, kolay ve yepyeni bir alternatif getiriyor. electrip’i kullanabilmek için markanın mobil uygulamasını App Store veya Google Play Store’dan indirip, kayıt olmak yeterli. Kayıt ardından bilgiler kontrol edilip üyelik onaylandıktan sonra, elektrikli araçlar rezerve edilebiliyor ve günün her saatinde teslim alınabiliyor. electrip’in sunduğu teknoloji sayesinde kullanıcılar aracın anahtarına ihtiyaç duymadan mobil uygulama üzerinden aracın kilidini açma kapatma, aracı çalıştırma ve yolculuğunu sonlandırarak ödeme yapma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Şimdilik İstanbul’da Zorlu Center ve Levent 199’da hizmet veren electrip, çok yakında farklı noktalarda da hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.