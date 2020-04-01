İstanbul Havalimanı’na ‘Büyük Göç’ başladı

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci resmen başladı. Atatürk Havalimanı’ndan uçaklar yeni yuvasına gitmek üzere boş olarak havalanırken, binlerce parça malzemeyle yüklenen TIR’lar ise 03.00 itibariyle karadan yola çıktı.

İstanbul Havalimanı’na ‘Büyük Göç’ başladı – Foto Galeri İstanbul Havalimanı’na ‘Büyük Göç’ başladı – Tıkla İzle

İSTANBUL’DA 45 SAAT SÜRECEK ‘BÜYÜK GÖÇ’ BAŞLADI (FERHAT YASAK – TUNACAN ATALAY/İSTANBUL-İHA)

29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirildikten sonra 31 Ekim’den tarifeli uçuşlara başlanan İstanbul Havalimanı’nda, ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan taşınma işlemi resmi olarak başladı. Ayar süren planlama aşamasını sonrası Türk ve dünya havacılık tarihine geçecek taşınma sabaha karşı saat 03.00 itibariyle start aldı. Atatürk Havalimanı’nda binlerce parça malzemenin yüklendiği ilk TIR’lara yola çıkarken, havadan da yolcu uçakları da İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere sırayla havalandı. İstanbul Havalimanı’na ‘Büyük Göç’ havadan görüntülendi

Tırlar yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı’nında

Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkan ilk tırlar İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Saat 03.00’da Atatürk Havalimanı’nda başlayan “büyük göç” ile yola çıkan tırlar, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı’na vardı.

Atatürk Havalimanı taşınma işlemleri devam ediyor

Atatürk Havalimanı’nda gece 03.00’da başlayan taşınma işlemleri sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor.

İstanbul Havaalanı’na büyük taşınma gece 03.00’da başladı. Tırlara yüklenen binlerce malzeme, İstanbul Havalimanı’na götürüldü. 45 saat sürecek taşınma işlemi, sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti. Apronda çalışan işçilerin yardımıyla tırlara yüklenen malzemeler, sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Havalimanı’na götürülmek üzere yola çıktı.

İstanbul Havalimanına yolcusuz uçakların geçişi sürüyor

İstanbul Havalimanına gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu günün ilk ışıklarında da devam etti. Atatürk Havalimanı’ndan kalkan yolcusuz uçaklar, belli aralıklara İstanbul Havalimanına teker koyuyor. İstanbul Havalimanına yolcusuz uçakların geçişi sürüyor

İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilen büyük taşınma operasyonu kapsamında Atatürk Havalimanı’ndan yolcusuz olarak havalanan uçaklar yeni adreslerine gitmeye devam ediyor. Tırlarla taşınan tonlarca malzemenin yanı sıra gece saatlerinden itibaren başlayan taşınma işlemi günün ilk ışıklarıyla birlikte de devam etti. Tırların yanı sıra uçaklar da belli aralıklarla boş olarak İstanbul Havalimanı’na iniyor. Sabah saatlerine kadar yaklaşık 10 uçak yer değiştirirken, 45 saat sürecek büyük göç süresince toplam 150’nin üzerinde uçağın Atatürk Havalimanı’ndan kalkıp İstanbul Havalimanı’na yolcusuz olarak gelmesi bekleniyor. 6 Şubat saat 14.00’te taşınma işleminin tamamlanmasıyla birlikte ise boş gelen uçaklar planlanan tarifeli seferleri doğrultusunda seferlerini icra edecek.

Devasa operasyon 45 saat sürecek

Küresel havacılık tarihinde yerini alacak taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59’da tamamlanacak. Büyük Göç’ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşebilmesi için 6 Nisan sabahı saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

Atatürk Havalimanı’nından son uçuş Singapur’a

Atatürk Havalimanı’ndan yolcu ile havalanacak son uçak ise Singapur seferini gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları’na ait Boeing 777 tipi uçak, saat 02.00’da son kez Atatürk Havalimanı’ndan havalanacak. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14:00’da İstanbul Havalimanı’nda başlayacak. Büyük Göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul-Ankara seferi olacak. İstanbul Havalimanı’ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.

5 bin TIR’lık yük taşınacak

Taşınma işlemi sırasında Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. TIR’lar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800’den fazla çalışan görev alacak.

Ferhat Yasak – Tunacan Atalay

İstanbul Havalimanı’nı büyük göçü bekliyor

tatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek büyük taşınma öncesinde İstanbul Havalimanı’nda hazırlıklar tamamlandı.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na saat 03.00’da başlayacak büyük taşınmaya öncesinde hazırlıklar da sona gelindi. 1,4 milyon metrekarelik terminal binası içerisindeki alanlarda sürek çalışmalar tamamlandı. Havalimanında hizmet verecek ticari işletmeler iş yeri malzemelerinin yerleştirme sürecini tamamladı. Havalimanı çalışanları da terminal içerisindeki son kontrollerini yaparak taşınmayı beklemeye başladı.

Taşınma planları kapsamında ilk TIR kafilesinin saat 04.00 sıralarında İstanbul Havalimanına ulaşması bekleniyor. Öte yandan Türk Hava Yolları’nın Dalman-İstanbul seferini yapan uçak da Atatürk Havalimanı’na inerek yolcularını bıraktıktan sonra boş bir şekilde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Atatürk Havalimanı’nda “taşınma” hareketliliği

Büyük taşınma öncesi Atatürk Havalimanı’nda hareketlilik başladı. Taşınma sürecinden görev alacak işçiler, apronda toplanarak görev bölgelerine gönderildi. THY’nin Dalaman-İstanbul seferini yapan uçak, yolcularını boşalttıktan sonra boş halde İstanbul Havalimanı’na gitti.

Atatürk Havalimanı’nda büyük taşınma öncesi hazırlıklar tamamlandı. 03.00’da başlayacak taşınma öncesi hareketlilik de başladı. İstanbul Havalimanı’na taşınacak konteynerlerin yüklenmesinde görev alacak işçiler, apronda toplandı ve görev alacakları alanları yönlendirildi.

Öte yandan THY’nin Dalman-İstanbul seferini yapan uçak da Atatürk Havalimanı’na inerek yolcularını bıraktıktan sonra boş halde İstanbul Havalimanı’na gitti.