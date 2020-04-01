Mavi Balina’nın hedefi 9-16 yaş arasındakiler

Gencecik fidanları solduran Mavi Balina oyununa karşı yetkililer uyardı: Şüpheli bir durum olduğunda www.ihbarweb.org.tr sitesine girerek ihbarda bulunun.

Birçok gencin hayatını karartan “Mavi Balina” oyunu, kirli yüzünü en son Van’da gösterdi. Oynu oynadığı ileri sürülen beş ortaokul öğrencisi intihara kalkıştı ancak dördü son anda vazgeçerken 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz canına kıydı. Bu olay ile birlikte ailelerin endişe bir kat daha yükselirken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), oyunun ne kadar tehlikeli olabildiği konusunda uyarılarda bulundu. Direkt bir link aracılığıyla yüklenen Mavi Balina’nın teknik olarak engellenemediğine vurgu yapan BTK yetkilileri “Oyun, özellikle 9-16 yaş arasındaki çocukları hedef alıyor. Aileler, çocuklarının oynadığı oyunları kontrol etsin. Geçen yıl yayına alınan ‘Güvenli Oyna’ (www.guvenlioyna.org.tr) dijital oyun bilinçlendirme portalı ile; dijital oyunları olumlu, olumsuz her yönü ile ela alan analiz, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.

HİÇ VAKİT KAYBETMEYİN…

Portal ile ailelerin, çocuklarının oynadıkları oyunlar hakkında bilgi sahibi olması amaçlandı. Ayrıca analizler ve değerlendirmelerle oyunlar konusunda farkındalık seviyesinin artırılması hedefleniyor. Eğer aileler şüpheli bir durum görürler ise, hiç vakit kaybetmeden ihbarweb.org.tr adresine girip ihbarda bulunsunlar. Bu tür bir durum tespit edildiğinde çocuğun bağlantıda olduğu karşı taraf ile yurt dışı bağlantısının emniyet güçleri iş birliğinde kesilmesini sağlıyoruz” dedi.

TALİMATLAR PSİKOLOJİSİ ÇÖKERTİYOR

Mavi Balina kurbanları 12 yaşındaki Hataylı Nizamettin Sürmeli, Adanalı 8. sınıf öğrencisi Emine Karadağ… Küçük Emine’nin yazdığı listede “Gerekmedikçe kimseyle konuşma, hep yalnız takıl” gibi talimatlar yer alıyordu.

ELLİ GÜN İÇERİSİNDE 50 GÖREVLE ÖLÜME

Mavi Balina’nın ölüme götüren yöntemi şu şekilde: Oyunun yöneticisi görünümündeki internet korsanları, virüs içerikli bir link gönderiyor. Bu linke basan çocuğun kişisel bilgileri çalınıyor. Korsanlar, oltalama (Phishing) yoluyla ağına düşürdüğü kişileri, tehdit, şantaj ve siber zorbalıkla talimatlarını yerine getirtiyor. Görevlerin özellikle gece saatlerinde yapılması isteniyor, böylelikle çocuğun ruh sağlığı daha çabuk bozuluyor. 50 gün boyunca devam eden süreçte elli görev veriliyor. Bu talimatları yerine getiren çocukta, güvensizlik, değersizlik gibi hisler oluşuyor. Oyuncudan istenilenler arasında kol ve bacaklara faça atılması, belli bir süre boyunda kimse ile görüşülüp konuşulmaması, yüksek sesli müzik dinlenmesi gibi aşamalar yer alıyor. Son görev ise“Yüksek bir yerden atla ya da kendini as” gibi intihar komutu veriliyor. Çocuklar reddererse ailesinin öldürüleceği belirtiliyor.