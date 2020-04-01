MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Kültür-Sanat, Manşet, Toplum » Barış Pehlivan Kadıköy Tarihçi Kitabevi’nde okurlarıyla buluşacak
Barış Pehlivan Kadıköy Tarihçi Kitabevi’nde okurlarıyla buluşacak


Barış Terkoğlu ile birlikte yazdıkları “Metastaz”  kitabını yazarı gazeteci-yazar Barış Pehlivan, 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Tarihçi Kitabevi’nde bir söyleşi gerçekleştirecek.

“Çarpıcı bilgiler paylaşacak”

Oda TV Genel Yayın Yayın Yönetmeni, gazeteci-yazar Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü, gazeteci-yazar Barış Terkoğlu’yla birlikte hazırladıkları son kitaplarının da adı olan “Metastaz” isimli söyleşisiyle Kadıköy Moda’da Tarihçi Kitabevi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Pehlivan ve Terkoğlu kısa bir süre önce yayınlanan ve çok büyük bir ilgi gören “Metastaz” kitabında, ilk kez yazılan gerçeklerle tabuları yıkıyor ve devleti esir alan kanserli hücrelere ışık tutuyorlar. Pehlivan, çarpıcı bilgiler ve belgelere değineceği, sohbet tadındaki söyleşisinin ardından kitaplarını da imzalayacak.

Tarihçi Kitabevi sizleri bekliyor

İstanbul’un ve Kadıköy’ün adeta bir kültür, akademi, tarih, bilim merkezi gibi çalışan, yayınladığı kaynak kitaplarla büyük hizmetler veren Tarihçi Kitabevi’nin her cumartesi günü gerçekleştirdiği söyleşi dizisinin 284.’üncüsü olacak etkinlik dileyen tüm vatandaşların katılımına açı

📆 04 Nisan 2019 Perşembe 16:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR