Barış Pehlivan Kadıköy Tarihçi Kitabevi’nde okurlarıyla buluşacak

Barış Terkoğlu ile birlikte yazdıkları “Metastaz” kitabını yazarı gazeteci-yazar Barış Pehlivan, 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Tarihçi Kitabevi’nde bir söyleşi gerçekleştirecek.



“Çarpıcı bilgiler paylaşacak”

Oda TV Genel Yayın Yayın Yönetmeni, gazeteci-yazar Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü, gazeteci-yazar Barış Terkoğlu’yla birlikte hazırladıkları son kitaplarının da adı olan “Metastaz” isimli söyleşisiyle Kadıköy Moda’da Tarihçi Kitabevi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Pehlivan ve Terkoğlu kısa bir süre önce yayınlanan ve çok büyük bir ilgi gören “Metastaz” kitabında, ilk kez yazılan gerçeklerle tabuları yıkıyor ve devleti esir alan kanserli hücrelere ışık tutuyorlar. Pehlivan, çarpıcı bilgiler ve belgelere değineceği, sohbet tadındaki söyleşisinin ardından kitaplarını da imzalayacak.



Tarihçi Kitabevi sizleri bekliyor



İstanbul’un ve Kadıköy’ün adeta bir kültür, akademi, tarih, bilim merkezi gibi çalışan, yayınladığı kaynak kitaplarla büyük hizmetler veren Tarihçi Kitabevi’nin her cumartesi günü gerçekleştirdiği söyleşi dizisinin 284.’üncüsü olacak etkinlik dileyen tüm vatandaşların katılımına açı