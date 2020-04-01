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Ali İhsan Yavuz’dan Son Dakika Açıklaması


1 Nisan’dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109’dur…

Ak Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un son açıklaması dikkat çekti. Yavuz’un açıklamasından satır başlıkları şöyle :

“5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı.Tüm oyların sayımına ilişkin de bir rakam, 121 sandıkta 64 oy AK Parti hanesine kaydedildi. Bakınız biz yasal hakkımızı kullanıyoruz. Maddi hata anlamında düzeltilecek çok oy gördük. Dolayısıyla arkada çok daha fazla rakamların değişmesi mümkün. Bütün bunları ne için yapıyoruz biz? Sonuç çok net bir şekilde ortaya çıksın. İstanbul’da Milli irade sandığa eksiksiz yansısın. Ne yapıyoruz? Hataları düzelttiriyoruz. Suistimal ve usulsüzlükleri ortadan kaldırıyoruz.Yine yasal yolları ortadan kaldırarak. Biz esasen seçim sistemi ve kurullarımıza güveniyoruz. Bu düzeltmeler bu sistem sayesinde oluyor. Biz sistemi sorgulamıyoruz. Hata, suistimal ve usulsüzlükleri belirliyoruz. Göreceksiniz çok daha fazlası ortaya çıkacak.Bir şeyi paylaşmak istiyorum. CHP’den bir açıklama geldi. Tüm oylar sayılsa bile fark 13 bin diye. Manidar buldum açıkçası” ifadelerinde bulundu.

📆 04 Nisan 2019 Perşembe 16:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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