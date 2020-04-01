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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Politika » HDP’nin itirazları reddedildi
HDP’nin itirazları reddedildi


Mersin’de HDP’nin merkez ilçe Akdeniz’deki seçimle ilgili yeniden oyların sayılması ve CHP adayının görevinden istifa etmediğini gerekçe göstererek seçimin iptali için yaptığı başvuru reddedildi.

“HDP itiraz etmişti”

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li adayı Mustafa Muhammet Gültak’ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin HDP İl Başkanlığınca, 2 farklı itiraz yapıldı.Seçimden bir gün sonra oyların yeniden sayılması için dilekçe veren HDP İl Başkanlığı, dün de seçimin iptaline yönelik İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu. HDP, seçimin iptaline gerekçe olarak CHP’nin adayı Sabit Yelkovan’ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifindeki görevinden istifa etmeden seçime girmesini gerekçe gösterdi.

Akdeniz İlçe Seçim Kurulu, HDP’nin 2 başvurusunu da reddetti.  

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📆 04 Nisan 2019 Perşembe 15:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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