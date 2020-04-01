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TEM’de zincirleme kaza trafiği felç etti


TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

“Kazada 1 kişi yaralandı”

TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana gelen kazada iddialara göre, saat 12.15 sıralarında Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobil aniden şerit değiştirdi. Şerit değiştiren otomobile arkadan gelen minibüs ve bir başka otomobil duramayarak çarptı. Zincirleme kaza yaşandığını gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar yoldan kaldırılırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.  

📆 04 Nisan 2019 Perşembe 13:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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