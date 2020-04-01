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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » “Yardım eli” hayat verdi
“Yardım eli” hayat verdi


D-100 Karayolunda iddiaya göre sollama yapan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.

“Güvenli bariyer hayat kurtardı”

Kaza, D-100 Karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Emre Özen yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre, yoldaki bir aracı solladığı sırada bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosikletli yerde yaralı halde yatarak ambulans bekledi. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü de yerde yatan yaralı adamın elini uzun süre tutarak destek oldu. Motosiklet sürücüsünün ayak bileğinin kırıldığı kazada, bariyerlerin güvenli bariyer olması sürücünün hayatını kurtardı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi kontrol altına alırken, araç sürücüsü kazanın nasıl yaşandığını polise anlattı. Yaralanan adam, ambulansa konularak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

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📆 04 Nisan 2019 Perşembe 13:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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