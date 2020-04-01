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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum, Uyarılar » E-5 karayolu üzerinde korkutan kaza
E-5 karayolu üzerinde korkutan kaza


Kaza 10:20 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre E-5 yan yolda seyir halinde bulunan bir kamyonet başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk, E-5 yan yol girişine devrilirken direğin o sırada yoldan geçen araçlara çarpmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonrası olay yerine devrilen direk için ekipler sevk edilirken bazı araçlar, elektrik olma ihtimali bulunmasına rağmen devrilen direğin ve kabloların üzerinden geçti. Bu sırada E-5 kara yolu Bakırköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. 

📆 03 Nisan 2019 Çarşamba 19:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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