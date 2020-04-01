MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Manşet, Toplum » İstanbul Medeniyet Üniversitesi “Türk Dış Politikası” paneline ev sahipliği yapacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi “Türk Dış Politikası” paneline ev sahipliği yapacak


İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde kurulan “Stratejik Düşünce Topluluğu”  öncülüğünde “Stratejik Buluşmalar Haftası” kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan  “Türk Dış Politikası” başlıklı Panel, 10 Nisan Çarşamba ve 11 Nisan Perşembe günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Güney Kampüsü’nde , Aşık Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplamda dokuz oturum şeklinde düzenlenen Panel, saat 10:00’da başlayarak 16:45’e kadar devam edecek. Panelin başlıca gündem maddeleri arasında Küreselleşen dünya ile birlikte devletler ve milletlerarası ilişkilerdeki artışlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu değişeme ve gelişen diplomasiye olan uyumu, etkili olan politakalar gibi konular yer alacak. Geleceğin politika üreticileri olarak görülen üniversite öğrencilerinin Türk Dış Politikası’nı en ince ayrıntılarına kadar öğrenmelerini ve Türkiye genelindeki çok sayıda üniversite öğrencisi ile konuşmacılar arasında entelektüel birikim ve tecrübe aktarımı sağlamayı hedefliyor.

📆 03 Nisan 2019 Çarşamba 19:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR