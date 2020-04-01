İstanbul Medeniyet Üniversitesi “Türk Dış Politikası” paneline ev sahipliği yapacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde kurulan “Stratejik Düşünce Topluluğu” öncülüğünde “Stratejik Buluşmalar Haftası” kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Türk Dış Politikası” başlıklı Panel, 10 Nisan Çarşamba ve 11 Nisan Perşembe günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Güney Kampüsü’nde , Aşık Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplamda dokuz oturum şeklinde düzenlenen Panel, saat 10:00’da başlayarak 16:45’e kadar devam edecek. Panelin başlıca gündem maddeleri arasında Küreselleşen dünya ile birlikte devletler ve milletlerarası ilişkilerdeki artışlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu değişeme ve gelişen diplomasiye olan uyumu, etkili olan politakalar gibi konular yer alacak. Geleceğin politika üreticileri olarak görülen üniversite öğrencilerinin Türk Dış Politikası’nı en ince ayrıntılarına kadar öğrenmelerini ve Türkiye genelindeki çok sayıda üniversite öğrencisi ile konuşmacılar arasında entelektüel birikim ve tecrübe aktarımı sağlamayı hedefliyor.