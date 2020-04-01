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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Manşet, Toplum » CHP’den oy sayım sürecinde yeni atak
CHP’den oy sayım sürecinde yeni atak


CHP, AK Parti’nin itirazı üzerine 13 ilçede geçersiz oyların sayılması kararının kaldırılması için itirazda bulundu. Verilen yeniden sayım kararının usulsüz olduğunu kaydeden CHP, tedbir kararı alınarak sayımların durdurulmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarında usulsüzlük iddialarına ilişkin tartışmalar sürerken, partilerin karşılıklı itirazları devam ediyor. AK Parti’nin itirazı üzerine Küçükçekmece, Başakşehir, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Beyoğlu, Tuzla, Ümraniye İlçe Seçim Kurulları geçersiz oyların sayılmasına, Çatalca İlçe Seçim Kurulu ise tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Kararın ardından CHP, İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurdu. CHP adına avukatlar Doğuşcan Aydın Aygün ve Mehmet Süleyman Türker, İl Seçim Kuruluna her ilçe için ayrı ayrı itiraz dilekçelerini sundular. Avukatlar tarafından verilen itiraz dilekçesinde, ilçe seçim kurullarının verdiği kararın kaldırılması istendi. Gözden geçirme ve yeniden sayma işlemine başlanmaması istenilen itiraz dilekçesinde ayrıca, AK Parti tarafından yapılan itirazın kötü niyetli olduğu ve bu nedenle idari para cezasının uygulanmasına karar verilmesi istendi.  

📆 03 Nisan 2019 Çarşamba 18:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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